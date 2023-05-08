Польским фермерам пообещали компенсировать расходы на новые хранилища из-за наплыва украинского зерна

На фоне наплыва зерна с Украины в Польше из бюджета страны решили компенсировать строительство новых хранилищ местным фермерам. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства и развития села республики.
За минувший год в республику было ввезено с Украины около двух миллионов тонн зерна. В связи с этим наплывом с 5 июня по 5 июля 2023 года фермеры будут иметь возможность в электронном виде подать заявки на частичное возмещение покупки нового хранилища вместе с необходимым оборудованием. Выплаты могут покрывать затраты на монтаж и транспортировку.
В сообщении министерства отмечается, что молодые фермеры смогут рассчитывать на возмещение 60% расходов на новые зернохранилища, а остальные — на возмещение 50% затрат. При этом объем компенсации не должен превышать 60 тысяч злотых — около 14,5 тысячи долларов.
Ранее исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо заявил о том, что правительство Польши использует украинский кризис ради продвижения собственных интересов в регионе. Однако Германия, по мнению аналитика, не уступит Варшаве свои экономические и политические позиции в Европе.