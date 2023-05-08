Польским фермерам пообещали компенсировать расходы на новые хранилища из-за наплыва украинского зерна

За минувший год в республику было ввезено с Украины около двух миллионов тонн зерна. В связи с этим наплывом с 5 июня по 5 июля 2023 года фермеры будут иметь возможность в электронном виде подать заявки на частичное возмещение покупки нового хранилища вместе с необходимым оборудованием. Выплаты могут покрывать затраты на монтаж и транспортировку.