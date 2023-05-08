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Пожар вспыхнул в квартире дома 1911 года постройки в центре Петербурга

Происшествия
Пожар вспыхнул в квартире дома 1911 года постройки в центре Петербурга

Квартира на Советской улице в Петербурге охвачена огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 16:17 по московскому времени. Загорелась квартира в Центральном районе по адресу 8-я Советская, 57. Пожару присвоен первый уровень опасности.

К тушению огня привлечены 21 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на понедельник в Петербурге полностью сгорел легковой автомобиль «Лада Веста». В борьбе с пожаром участвовали 10 спасателей, были применены две единицы специальной техники. Никто не пострадал.
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