Пожар вспыхнул в квартире дома 1911 года постройки в центре Петербурга

Квартира на Советской улице в Петербурге охвачена огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 16:17 по московскому времени. Загорелась квартира в Центральном районе по адресу 8-я Советская, 57. Пожару присвоен первый уровень опасности.
К тушению огня привлечены 21 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
В ночь на понедельник в Петербурге полностью сгорел легковой автомобиль «Лада Веста». В борьбе с пожаром участвовали 10 спасателей, были применены две единицы специальной техники. Никто не пострадал.