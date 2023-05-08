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Звезда «Гардемаринов» Дмитрий Харатьян рассказал об исполнении патриотических песен на старте карьеры

Общество
Звезда «Гардемаринов» Дмитрий Харатьян рассказал об исполнении патриотических песен на старте карьеры

Актер театра и кино Дмитрий Харатьян, который стал всероссийской знаменитостью после роли в историческом сериале «Гардемарины, вперед!», вспомнил, что начинал свою творческую карьеру исполнением патриотических песен.

«Свои первые шаги в искусстве, если можно так сказать, я начал в пионерском лагере как раз с двух патриотических песен», — цитирует артиста издание «АиФ».

При этом он добавил, что одна из них — «Звездопад», которую про пионерский лагерь «Орленок» написали мэтры отечественной эстрады Александра Пахмутова и Николай Добронравов.А другая, где он солировал, была «Последний бой».

Неудивительно, что в преддверии празднования Дня Победы во всех регионах России проходят военно-патриотические мероприятия, включая конкурсы песен времен ВОВ. Так, школьники и студенты Волгограда принимают участие в таких проектах, как «Парад у дома ветерана», «Песни Победы», «Сад памяти», «Без срока давности», пишет RT.
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