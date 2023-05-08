Глава МИД КНР Цинь Ган призвал к смягчению обстановки после перемещения подлодок США в Персидский залив

Глава МИД КНР Цинь Ган прокомментировал в интервью отправку американской подлодки на Ближний Восток.
В начале апреля ВМС США отправили подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет «Томагавк», в Персидский залив. По одной из версий, это было сделано для урегулирования напряжения между Соединенными Штатами и Ираном.
Цинь Ган заявил, что Ближнему Востоку необходимо смягчение обстановки и диалог между странами. Он отметил, что в данной ситуации нет места какому-либо противостоянию и эскалации. Глава МИД КНР призвал государства внести вклад в укрепление стабильности в этом регионе, а не накалять обстановку.
Ранее Цинь Ган рассказал о планах Китая на Тайвань. Он заявил, что присоединение острова к Пекину является законным приоритетом страны, так как эти территории уже давно принадлежали ей до Второй мировой войны.