Двухнедельные учения «Железный волк» с участием 3500 военных из 12 стран НАТО стартуют в Литве

Двухнедельные учения стран НАТО «Гележинис вилкас» («Железный волк») стартуют в понедельник, 8 мая, в Литве. В международном мероприятии примут участие 3500 военных и 600 единиц техники из 12 стран Альянса, сообщило командование литовской армией.
По его данным, в сводный батальон НАТО войдут представители таких государств, как Бельгия, Чехия, Великобритания, США, Канада, Хорватия, а также Польша, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и ФРГ. Планируется, что боевая группа передовых сил Североатлантического альянса отработает ведение наступательных и оборонительных операций методом «сила против силы» с литовским пехотным батальоном «Вайдотас».
Основная часть учений пройдет на полигоне Гайжюнай Йонавского района. В армии балтийской республики уточнили, что такие учения проводятся ежегодно.
Ранее стало известно, что Грузия отказалась ехать на учения НАТО Defender-23 после того, как провела с западными партнерами «активное общение». По словам представителей Минобороны страны, Тбилиси предпочтет направить свои силы и средства на другие международные и национальные мероприятия, сообщал «Царьград».