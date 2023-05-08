Двухнедельные учения «Железный волк» с участием 3500 военных из 12 стран НАТО стартуют в Литве

Ранее стало известно, что Грузия отказалась ехать на учения НАТО Defender-23 после того, как провела с западными партнерами «активное общение». По словам представителей Минобороны страны, Тбилиси предпочтет направить свои силы и средства на другие международные и национальные мероприятия, сообщал «Царьград».