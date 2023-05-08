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Россия и Алжир намерены преодолеть планку товарооборота между странами в 3 млрд долларов

Экономика
Россия и Алжир намерены преодолеть планку товарооборота между странами в 3 млрд долларов

Россия и Алжир работают над увеличением объема товарооборота между двумя государствами. Соответствующей информацией поделился торговый представитель РФ во второй стране Иван Налич.

Об этом он сообщил в понедельник, 8 мая. В настоящий момент объем торгового обмена между Россией и Алжиром составляет примерно 3 млрд долларов ежегодно, указал Налич.

«Идет работа по увеличению и диверсификации торгового оборота между нами», — поделился торгпред.

Миссия для укрепления товарооборота между двумя государствами систематически проводит онлайн-встречи с предпринимателями из России, чтобы объяснить, как вести бизнес с их возможными партнерами в Алжире.
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