Супруга президента Украины Владимира Зеленского получила приглашение на коронацию Карла III с ошибкой

Жена президента Украины Владимира Зеленского получила приглашение на коронацию Карла III, о чем сообщила подписчикам на странице в соцсети. Однако оказалось, что авторы допустили ошибку в названии страны.
Журналисты британского телеканала Sky News на опубликованной Еленой Зеленской фотографии заметили, что на открытке написано Ukain вместо Ukraine. Однако оплошность дизайнеров не смутила первую леди Украины, она все равно выложила снимок.
Коронация Карла III состоялась в Великобритании 6 мая, сообщает РИАМО. Позже по случаю торжественной церемонии прошел праздничный концерт с участием популярных звезд.