«JourФак Манукяна». Мы вам не рады, Алла Борисовна

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен визиту певицы Аллы Пугачевой в Москву.
Алла Пугачева приехала в столицу. Повод вполне понятный — похороны модельера Валентина Юдашкина. К слову, на похороны модельера Вячеслава Зайцева «примадонна» не пришла, хотя на заре карьеры Аллы Борисовны он имел непосредственное отношение к формированию ее образа на сцене.
Но это все лирика, ведь самое главное произошло непосредственно на похоронах. Оказалось, что есть те, кто «рад видеть» ее снова в Москве. Однако, как показывает реакция гражданского общества, большинство лидеров общественного мнения испытывают в отношении визита Пугачевой в столицу прямо противоположные чувства.
Мы вам не рады, Алла Борисовна. Слова про «холопов и рабов» глубинный народ не забыл, да и не забудет, будьте уверены. Вспомните 2017 год. Все начиналось с ваших «розовых тапочек». Я, начинающий в ту пору блогер, отдал дань былым заслугам и своим открытым письмом к вам, которое вы опубликовали у себя на страничке в соцсетях, попытался сгладить тот хейт, который лился в Сети в ваш адрес. Сегодня бы я так не поступил.