«JourФак Манукяна». Мы вам не рады, Алла Борисовна

Мы вам не рады, Алла Борисовна. Слова про «холопов и рабов» глубинный народ не забыл, да и не забудет, будьте уверены. Вспомните 2017 год. Все начиналось с ваших «розовых тапочек». Я, начинающий в ту пору блогер, отдал дань былым заслугам и своим открытым письмом к вам, которое вы опубликовали у себя на страничке в соцсетях, попытался сгладить тот хейт, который лился в Сети в ваш адрес. Сегодня бы я так не поступил.