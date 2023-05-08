Вандалы осквернили русскую православную часовню в США

Неизвестные злоумышленники взломали двери русской православной церкви на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, разбили окна и разбросали внутри утварь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова протоиерея Виктора Потапова.
Согласно информации собеседника, вандалы также испортили фреску святого Иоанна, замазав его лицо золотой краской и расписав на ней буквы греческого и латинского алфавитов. По мнению протоиерея, произошедшее может быть «преступлением на почте ненависти» или же случаем «вандализма». Настоятель собора Святого Иоанна Предтечи отец Виктор сообщил, что в правоохранительные органы будет направлено соответствующее заявление.
Ранее стало известно, что на мемориальном комплексе «Зееловские Высоты» в Германии преступники, проникнув на территорию, опрокинули 14 надгробий. Местная полиция занимается поиском хулиганов и допросом свидетелей, также возбуждено дело «о нарушении покоя умерших».