Вандалы осквернили русскую православную часовню в США

Согласно информации собеседника, вандалы также испортили фреску святого Иоанна, замазав его лицо золотой краской и расписав на ней буквы греческого и латинского алфавитов. По мнению протоиерея, произошедшее может быть «преступлением на почте ненависти» или же случаем «вандализма». Настоятель собора Святого Иоанна Предтечи отец Виктор сообщил, что в правоохранительные органы будет направлено соответствующее заявление.