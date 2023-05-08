Бундестаг прокомментировал водружение Знамени Победы над Рейхстагом

Распространившиеся в ряде Teleram-каналов и русскоязычных СМИ видео и фото с поднятым над историческим зданием в Берлине красным Знаменем Победы недостоверны. Об этом заявили в пресс-службе бундестага.
Как сообщили РИА Новости в немецком парламенте, на Рейхстаге установлены три немецких флага и один флаг Евросоюза. Победного знамени на крышу здания никто не водружал.
Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого красный флаг развивается над крышей исторического здания в Берлине рядом с немецким триколором. На полотнище были изображены серп и молот.