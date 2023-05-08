Нейросеть определила города России с самой низкой стоимостью жилья в апреле 2023 года

Об этом стало известно 8 мая, в понедельник. Сильнее всего цены на «квадрат» в готовых квартирах снизились в Брянске, указывается в сообщении. Второе место в соответствующем рейтинге заняла Тверь. Заключают тройку лидеров, согласно материалу, Казань и Хабаровск.