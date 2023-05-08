Нейросеть определила города России с самой низкой стоимостью жилья в апреле 2023 года

Нейросеть вычислила города России, в которых стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке снизилась в цене в апреле текущего года. Соответствующей информацией поделились аналитики консалтинговой компании SRG.
Об этом стало известно 8 мая, в понедельник. Сильнее всего цены на «квадрат» в готовых квартирах снизились в Брянске, указывается в сообщении. Второе место в соответствующем рейтинге заняла Тверь. Заключают тройку лидеров, согласно материалу, Казань и Хабаровск.
Ранее стало известно, что ученые Челябинского госуниверситета обучили нейросеть прогнозировать прирост мяса у животных. Подробности передает URA.RU.