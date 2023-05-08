Главный тренер ФК «Оренбург» Личка оценил успехи недавно игравшего в Первой лиге клуба

Главный наставник ФК «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал успехи клуба, который еще в прошлом сезоне играл во втором футбольном дивизионе России.
«Мы никогда не будем гоняться за "Зенитом" и "Спартаком", но можем совершенствоваться от игры к игре», — цитирует специалиста спортивный портал Sport24.
ЦСКА на родном поле обыграл «Оренбург» с минимальным преимуществом 2:1. За хозяев ворота оренбуржцев поразили защитник Игорь Дивеев и нападающий Федор Чалов. Единственный мяч у гостей записал на свой счет хавбек Степан Оганесян.
Столичные армейцы набрали 51 очко и идут вторыми в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Оренбург» с 39 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице.
Несмотря на то что чемпионат России по футболу еще не закончился, петербургский ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» в воскресенье, 7 мая, «сине-бело-голубые» стали недосягаемыми для остальных команд РПЛ, информирует «Вечерняя Москва».