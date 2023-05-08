Главный тренер ФК «Оренбург» Личка оценил успехи недавно игравшего в Первой лиге клуба

Несмотря на то что чемпионат России по футболу еще не закончился, петербургский ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» в воскресенье, 7 мая, «сине-бело-голубые» стали недосягаемыми для остальных команд РПЛ, информирует «Вечерняя Москва».