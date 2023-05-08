Фигурист Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками после четырех месяцев госпитализации

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками спустя четыре месяца после госпитализации. На его странице в социальной сети появился новый пост.
Спортсмен обратился к фанатам и сказал «спасибо» за поддержку. Он благодарен им за молитвы и переживания по поводу здоровья. Костомаров отметил, что ему предстоит преодолеть много трудностей. Фигурист надеется, что у него получится сделать это с помощью поддержки близких и врачей.
Российский фигурист был госпитализирован 10 января с пневмонией. На протяжении почти четырех месяцев медики боролись за здоровье спортсмена. Тренер по фигурному катанию Илья Авербух ранее сообщил, что восстановление идет в правильном направлении.
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