Фигурист Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками после четырех месяцев госпитализации

Спортсмен обратился к фанатам и сказал «спасибо» за поддержку. Он благодарен им за молитвы и переживания по поводу здоровья. Костомаров отметил, что ему предстоит преодолеть много трудностей. Фигурист надеется, что у него получится сделать это с помощью поддержки близких и врачей.