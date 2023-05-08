В Петербурге мужчина сжег четыре автомобиля за один вечер

Воскресным вечером 7 мая житель Санкт-Петербурга сжег сразу четыре машины. Об этом сообщает «Царьград».
По информации издания, инцидент случился в Красносельском районе у дома №12 по улице Десантников. О случившемся правоохранителям доложил очевидец. Полиция и пожарные вскоре прибыли на место возгорания.
В результате действий злоумышленника на неохраняемой стоянке от пламени пострадали сразу четыре машины: УАЗ 22069-04, «Рено Дастер», УАЗ Патриот, «Пежо 408».
Вскоре удалось найти поджигателя. Им оказался 58-летний петербуржец. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ранее в Москве арестовали поджигателя иномарки директора благотворительной организации. Суд заключил злоумышленника под сражу на два месяца.