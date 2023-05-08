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Всемирный банк выделил Украине почти 190 миллионов евро на зарплаты педагогам и госслужащим

Экономика
Всемирный банк выделил Украине почти 190 миллионов евро на зарплаты педагогам и госслужащим

Государственный бюджет Украины пополнился денежными средствами от Всемирного банка. Размер полученного кредита составляет 189,32 миллиона евро. Об этом сообщает Министерство финансов страны.

В сообщении ведомства сказано, что деньги предоставлены от Международной ассоциации развития на льготных условиях. Известно, что с помощью выделенных средств на Украине планируют частично возместить расходы государственного бюджета, которые покрыли оплату труда госслужащих и педагогов за февраль 2023 года. Также отмечается, что кредит выдан на срок до десяти лет с четырехлетним льготным периодом.

Ранее Международный валютный банк одобрил Киеву кредит в размере 15,6 миллиарда долларов, чем вызвал недовольство Глобального Юга.
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