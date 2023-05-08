Всемирный банк выделил Украине почти 190 миллионов евро на зарплаты педагогам и госслужащим

В сообщении ведомства сказано, что деньги предоставлены от Международной ассоциации развития на льготных условиях. Известно, что с помощью выделенных средств на Украине планируют частично возместить расходы государственного бюджета, которые покрыли оплату труда госслужащих и педагогов за февраль 2023 года. Также отмечается, что кредит выдан на срок до десяти лет с четырехлетним льготным периодом.