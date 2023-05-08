Адекватность и сдержанное поведение президента России Владимира Путина позволяет избежать развязывания третьей мировой войны. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
Сдержанная реакция российского президента на нерациональные действия коллективного Запада в вопросе украинского конфликта позволяет избежать масштабной эскалации. Макгрегор отметил, что Путин не поддается эмоциям в отличие от американских лидеров.
«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер», — подчеркнул экс-советник.
Ранее Макгрегор обвинил коллективный Запад в сокрытии преступлений ВСУ. По его словам, украинская армия ведет себя «по-нацистски».