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Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор: сдержанность Владимира Путина позволяет избежать третьей мировой войны

Политика
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор: сдержанность Владимира Путина позволяет избежать третьей мировой войны

Адекватность и сдержанное поведение президента России Владимира Путина позволяет избежать развязывания третьей мировой войны. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Сдержанная реакция российского президента на нерациональные действия коллективного Запада в вопросе украинского конфликта позволяет избежать масштабной эскалации. Макгрегор отметил, что Путин не поддается эмоциям в отличие от американских лидеров.

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер», — подчеркнул экс-советник.

Ранее Макгрегор обвинил коллективный Запад в сокрытии преступлений ВСУ. По его словам, украинская армия ведет себя «по-нацистски».
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