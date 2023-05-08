Конфликт в Судане может стать причиной экономического кризиса в Южном Судане

Так генеральный директор лондонского Центра стратегических исследований Quorum Тарик Аль-Рифаи в комментарии изданию Sky News Arabia указал на влияние нынешнего кризиса в Судане на нефтяную безопасность своего южного соседа. Он считает, что в краткосрочной перспективе ситуация отразится на ценах на черное золото. Эксперт также напомнил, как протесты в восточном Судане нарушили экспорт углеводородов из Южного Судана в 2021 году.