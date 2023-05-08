Конфликт в Судане может стать причиной экономического кризиса в Южном Судане

Джуба, 8 мая. Боевые столкновения в Судане вызывают опасения о судьбе транзита нефти из Южного Судана через территорию этой страны, сообщают арабские СМИ.
Экономика Южного Судана зависима от экспорта углеводородов, на долю которого приходится 95% от всех доходов республики. Наблюдатели и эксперты в сфере продажи нефти считают, что любая угроза поставкам черного золота вызовет серьезный кризис в южноафриканской стране, население которой составляет почти 11 миллионов человек.
Так генеральный директор лондонского Центра стратегических исследований Quorum Тарик Аль-Рифаи в комментарии изданию Sky News Arabia указал на влияние нынешнего кризиса в Судане на нефтяную безопасность своего южного соседа. Он считает, что в краткосрочной перспективе ситуация отразится на ценах на черное золото. Эксперт также напомнил, как протесты в восточном Судане нарушили экспорт углеводородов из Южного Судана в 2021 году.
Нефтяной вопрос является одним из ключевых между Хартумом и Джубой, не имеющей прямого выхода к морю. Черное золото обычно преодолевало более 1500 км по магистральному трубопроводу от месторождений в Южном Судане до Порт-Судана, откуда отправлялось на танкерах через Красное море на экспорт за рубеж.
По договоренности между странами, южный сосед платит Судану за транзит сырой нефти на международные рынки. Нынешний конфликт в Хартуме усугубил ситуацию, создав угрозу безопасности нефтепроводу вплоть до полного прекращения боевых действий.
Джуба сохранила добычу углеводородов на уровне 169 141 баррелей в сутки, имея планы на случай непредвиденных обстоятельств, а именно на эскалацию между суданской армией и Силами быстрого реагирования.
Власти Южного Судана подтвердили, что столкновения в Хартуме замедлили поставки черного золота на юг и «незначительно повлияли» на доставку жизненно важного оборудования и материалов на нефтяные месторождения. В правительстве республики сообщили об активной работе по поиску альтернативных, более безопасных маршрутов.
Также южно-суданские власти заявили о покупке земли в Джибути для строительства нового экспортного терминала. Джуба использует и другую региональную сеть грузоперевозок, которая идет в порт Ламу и соединяет Южный Судан, Эфиопию и Кению.
В апреле министр нефти Южного Судана Пуот Канг Чол заявлял, что продолжающиеся боевые действия в Хартуме не повлияли на экспорт сырой нефти из страны. Министр отметил, что в случае возникновения угрозы персоналу компаний южноафриканской республики, работающему в Судане, сотрудников переместят в более безопасное место.