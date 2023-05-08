Политолог Кошкин рассказал об опасности израильских радаров у ВСУ

Власти Израиля должны помнить, чем обязаны русскому народу, поставляя Украине вооружение. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом ФАН.
«Не понимаю позицию Израиля, который помогает нацистам. Советский союз добил нацизм, дал возможность евреем выжить в этой страшной войне. СССР многое сделал для того, чтобы еврейская нация могла иметь государство Израиль. В канун Великой Победы, наверное, надо вспомнить, чему обязан Израиль советскому народу. Помогать Украине в сложившейся ситуации – высшая степень моральной безответственности», — сказал эксперт.
По словам политолога, сегодня Израиль считается развитой экономической страной, которая создает уникальны образцы военной техники. В частности, поставляемые Украине радары, будут идти на нужды ВСУ.
«Конечно же, радары нужны для того, чтобы прикрыть в значительной степени небо, прикрыть свои объекты. В свою защиту Израиль говорит, что они поставляют нелетальное оружие. Хотя на самом деле, эти радары – возможность увеличить преимущество вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения», — добавил Кошкин.
Эксперт считает, что израильские радары не станут серьезной проблемой на российский вооруженных сил, однако нельзя отрицать того, что данная техника в значительной степени будет способствовать повышению боевой готовности ВСУ.
«Вероятно радары будут бороться против наших беспилотников, авиации. Задача для нас усложняется», — сказал политолог.
Андрей Кошкин считает, что действия Израиля не должны быть забыты в рамках дипломатических отношений.
«Не все так легко и просто складывается на ближнем востоке. Биньямин Нетаньяху не понимает, что постоянно надо летать в Москву для того, чтобы решать вопросы, касающиеся выживания их государства. Думаю, что все это припомнят», — заключил эксперт.
Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль прекратить «односторонние меры», которые могут усугубить напряженность с Палестиной.