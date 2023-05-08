Экс-наставник сборной РФ Борис Игнатьев рассказал о готовности Семака к работе с национальной командой

Бывший главный тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев прокомментировал пятое подряд чемпионство «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). При этом он похвалил тренерские навыки наставника команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака.
«Семак в моих глазах большой мастер своего дела. Конечно, он один из тех, на кого можно всматриваться и говорить, что он — тренер сборной России», — цитирует Игнатьева портал Sport24.
Встреча 26-го тура чемпионата Росси по футболу против «Спартака» в Северной столице на «Газпром Арене» закончился со счетом 3:2 в пользу «сине-бело-голубых». Так команда Семака снова завоевали золотые медали РПЛ, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».