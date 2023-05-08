Экс-наставник сборной РФ Борис Игнатьев рассказал о готовности Семака к работе с национальной командой

Встреча 26-го тура чемпионата Росси по футболу против «Спартака» в Северной столице на «Газпром Арене» закончился со счетом 3:2 в пользу «сине-бело-голубых». Так команда Семака снова завоевали золотые медали РПЛ, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».