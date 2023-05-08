Полиция Парижа пресекла попытку провокаторов с украинской символикой сорвать проведения «Бессмертного полка»

Мероприятие началось в 15:00 по московскому времени на площади Республики, где в городе традиционно проходят демонстрации. Так, на место встречи стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако сотрудники правоохранительных органов почти сразу же вытеснили их с площади.