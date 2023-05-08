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Глава МИД КНР Цинь Ган: российско-китайские отношения превосходят устаревшие модели

Политика
Глава МИД КНР Цинь Ган: российско-китайские отношения превосходят устаревшие модели

Отношения России и Китая превосходят аналогичные им, но предполагающие игру с нулевой суммой и противостояние блоков. Об этом рассказал глава МИД КНР Цинь Ган в интервью газете Asharq Al-Awsat.

По словам политика, отношения РФ и КНР не несут угрозы другим странам. Кроме того, они соответствуют правильному направлению прогресса исторического развития и не подвержены вмешательству третьих сторон.

«(Отношения РФ и КНР. — Прим. ред.) превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков», — сказал Цинь Ган.

Ранее политолог и востоковед Борис Подопригора заявил, что поведение Запада заставило КНР действовать в интересах России. По его словам, европейские страны и США постоянно «подливали масло в огонь» тайваньского кризиса.
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