Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил главу РФ Владимира Путина и россиян с 78-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского коллегу Владимира Путина и жителей РФ с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Гаглоев подчеркнул, что и сейчас герои ВОВ служат примером для солдат России и Южной Осетии. Именно благодаря мужеству и героизму советские воины одержали победу над фашизмом.
«Будем всегда хранить благодарную память о тех, кто не щадил своей жизни в боях за Родину и ковал оружие Победы», — говорится в тексте поздравления.
Южноосетинский лидер выразил уверенность, что общая память будет объединять народы двух стран и в дальнейшем. Гаглоев пожелал Путину и россиянам силы духа, твердой уверенности и побед во всех начинаниях.
Ранее президент РФ поздравил с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров десяти стран. Об этом пишет РИАМО.