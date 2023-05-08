Полмиллиона человек пострадали от наводнения на востоке Китая

В провинции был объявлен наивысший уровень опасности. На кадрах, снятых с дрона, можно увидеть поля, кварталы и другие земли, полностью покрытые водой. Для проведения спасательных работ в регион были привлечены силовые службы. Местные власти сообщают, что в результате стихии пострадали 497 тыс. человек в семи регионах, 14 тыс. из них были вынуждены эвакуироваться.