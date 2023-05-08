Шесть моряков освободили с захваченного пиратами датского танкера в Гвинейском заливе

Пираты напали на датский танкер Monjasa Reformer в 260 км от южного побережья Республики Конго в конце марта, сообщает AFP.
Шесть членов экипажа танкера были освобождены на территории Нигерии. Известно, что все моряки пребывают в хорошем состоянии здоровья, несмотря на продолжительное время нахождения в плену. Персональные данные экипажа и подробности освобождения не разглашаются.
Судно взяли на абордаж 25 марта этого года. На борту в тот момент находились 16 членов экипажа, пираты захватили часть моряков и скрылись. Отмечается, что сам танкер и перевозимое им топливо не пострадали.
Ранее пираты атаковали сингапурский нефтяной танкер в 300 морских милях от побережья Кот-Д'Ивуара. На борту судна находились 20 членов экипажа.