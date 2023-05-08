«Сидите и воняете»: балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах обратилась к критикам

Артистка назвала хейтеров злобными, недолюбленными тетками. Волочкова ответила, что авторы негативных комментариев «сидят в трущобах и воняют». Она подчеркнула, что ее путевка на Мальдивы обошлась в три миллиона рублей. Балерина пришла к выводу, что критики не могут простить ей отдых на дорогом курорте.