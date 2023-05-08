«Сидите и воняете»: балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах обратилась к критикам

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова проводит отдых на Мальдивах. Там балерина столкнулась с новой критикой в свой адрес, на которую решила ответить.
Танцовщица делится с подписчиками фотографиями своего гардероба купальников на фоне океана. В комментариях под публикациями у Волочковой вновь нашлись недоброжелатели. На них балерина отреагировала достаточно остро.
Артистка назвала хейтеров злобными, недолюбленными тетками. Волочкова ответила, что авторы негативных комментариев «сидят в трущобах и воняют». Она подчеркнула, что ее путевка на Мальдивы обошлась в три миллиона рублей. Балерина пришла к выводу, что критики не могут простить ей отдых на дорогом курорте.
Ранее артистка удивила поклонников откровенной фотосессией. Она продемонстрировала коронный шпагат в лесу на острове.