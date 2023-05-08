Месси будет играть в «Аль-Хиляле» со своими экс-одноклубниками из «Барселоны» Альбой и Бускетсом

Форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси продолжит свою футбольную карьеру в саудовском ФК «Аль-Хиляль». При этом он будет играть в одной команде со своими бывшими одноклубниками из испанской «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, рассказали в подкасте El Chiringuito TV.
Нападающий «Пари Сен-Жермена» согласовал условия договора с клубом из Эр-Рияда. Альба по окончании сезона тоже заключит с «Аль-Хилялем» контракт на два сезона, а Бускетс вступит в переговоры после расторжения действующего соглашения с каталонской командой.
Напомним, что многие в Париже остались недовольны недавней поездкой аргентинского голеадора в Саудовскую Аравию. Так, на днях фанаты столичного клуба провели шумную акцию с требованием отставки президента «ПСЖ» и ухода Месси, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».