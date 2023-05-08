Месси будет играть в «Аль-Хиляле» со своими экс-одноклубниками из «Барселоны» Альбой и Бускетсом

Форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси продолжит свою футбольную карьеру в саудовском ФК «Аль-Хиляль». При этом он будет играть в одной команде со своими бывшими одноклубниками из испанской «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, рассказали в подкасте El Chiringuito TV.