Депутат Чаплин рассказал о подвигах жителей Зарайска в годы Великой Отечественной войны

Наш долг — передать память о героях Великой Отечественной войны подрастающим поколениям и воспитать в них гордость за свою Родину. Об этом в комментарии для ФАН заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Сегодня в Зарайске мы поздравили с праздником Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Шарова, — рассказал парламентарий. — Он родился в деревне Добрая Слободка городского округа Зарайск. Учился в Макеевской начальной школе, после — в семилетней школе деревни Зименки. Когда началась война, юноше было 14 лет. Много испытаний пришлось ему пережить, но он стойко выдержал все тяготы»
По словам депутата, на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 10500 человек из Зарайского района.
«Свыше 5000 не вернулись домой, — добавил Чаплин. — Более 2500 зарайцев за годы войны награждены орденами и медалями. Высшего знака отличия — звания Героя Советского Союза удостоены 7 наших земляков. Сегодня в Зарайском городском округе на Площади Революции мы отдаем дань памяти воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины, и с гордостью благодарим ветеранов. Наш долг — передать память о героях ВОВ подрастающим поколениям и воспитать в них гордость за свое Отечество. И мы сделаем все для защиты нашей истории, нашей страны, нашего Отечества! С праздником!»
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин потушил пожар в Зарайском городском округе.