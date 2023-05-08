Славная победа русского оружия при Свеаборге 8 мая 1808 года

Одним из ключевых эпизодов русско-шведской войны 1808-1809 годов стало поднятие русского флага над крепостью Свеаборг 8 мая 1808 года. В честь этого знаменательного события тогда был произведен салют из 121 артиллерийского залпа.
Осада крепости началась 2 марта того же года. Уже 1 апреля после 12-дневной бомбардировки было заключено перемирие с условием сдачи крепости к 4 мая.
Время до 3 мая прошло спокойно; со стороны шведов не последовало ни одной попытки к освобождению Свеаборга и 4 мая и в следующие два дня, русские постепенно заняли все острова Свеаборгской твердыни.
Крепость получила в тогдашней Европе название «Северный Гибралтар». Свеаборг, что в переводе означает «шведская крепость», был построена в 1748-1788 годах у входа в гавань Гельсингфорса (Хельсинки).
Для Швеции ее значение действительно было ключевым. После поражения в войнах с Россией королевство утратило свои укрепления на юго-востоке и задумало создание новый базы военно-морского флота и сухопутных войск в Гельсинфорсе. Тогда маленький городишко на берегу Финского залива шведы задумали превратить в мощную цитадель, которая противостояла бы российскому Кронштадту.
Работами по возведению фортификационных сооружений руководил выдающийся шведский военный инженер, подполковник Августин Эренсвярд (1710–1772). Его изначальный план заключался в том, чтобы построить цепь связанных укреплений на островах для защиты Хельсинкского рейда с моря. С суши предполагалось прикрыть город несколькими мощными фортами. Вторая часть плана реализована так и не была. Однако к 1772 году на островах высились стены свеаборгских фортов и бастионов.
Они были грозными и казались непреступными, но пали под натиском русского оружия, упрочив его славу.
По итогам той последней русско-шведской войны к Российской империи отошла вся Финляндия, образовавшее Великое княжество Финляндское с широкой автономией, что очень ценилось финнами вплоть до новейших времен.
Теперь же правительство страны отплатило России черной неблагодарностью, вступив в НАТО. Туда же ломится и Швеция, что, наверное, говорит о цикличности исторических процессов.