Славная победа русского оружия при Свеаборге 8 мая 1808 года

Работами по возведению фортификационных сооружений руководил выдающийся шведский военный инженер, подполковник Августин Эренсвярд (1710–1772). Его изначальный план заключался в том, чтобы построить цепь связанных укреплений на островах для защиты Хельсинкского рейда с моря. С суши предполагалось прикрыть город несколькими мощными фортами. Вторая часть плана реализована так и не была. Однако к 1772 году на островах высились стены свеаборгских фортов и бастионов.