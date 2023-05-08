Художник-декоратор Лариса Преображенская погибла при пожаре в складском помещении на севере Москвы

По его словам, знаменитость приехала в промзону на Бутырский хутор вечером 5 мая, где снимала площадь под склад. Согласно имеющейся информации, Преображенской надо было сжечь «какие-то ненужные бумаги». На следующее утро сторож складского помещения нашел внутри обгоревший труп. Впоследствии выяснилось, что рабочий обнаружил останки художника-декоратора.