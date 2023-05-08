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Известного в Испании модельера Франсиса Монтесиноса подозревают в домогательствах 15-летнего подростка

Происшествия
Известного в Испании модельера Франсиса Монтесиноса подозревают в домогательствах 15-летнего подростка

Расследование дела о сексуальных домогательствах несовершеннолетнего со стороны испанского модельера Франсиса Монтесиноса ведется с октября 2022 года. Утром 8 мая его задержали, сообщает ТАСС.

По данным гражданской гвардии Испании, сотрудники правоохранительных органов арестовали Монтесиноса, однако через некоторое время, в этот же день, его освободили. Как отмечают местные СМИ, злодеяние, в совершении которого подозревают модельера, произошло в прошлом году.

Ранее во Франции порядка 13 актрис и моделей заявили о сексуальных домогательствах со стороны актера Жерара Депардье. Известно, что расследование его дела началось в 2020 году после обвинений от канадской актрисы Шарлотт Арнуль.
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