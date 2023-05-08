Известного в Испании модельера Франсиса Монтесиноса подозревают в домогательствах 15-летнего подростка

По данным гражданской гвардии Испании, сотрудники правоохранительных органов арестовали Монтесиноса, однако через некоторое время, в этот же день, его освободили. Как отмечают местные СМИ, злодеяние, в совершении которого подозревают модельера, произошло в прошлом году.