Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о вреде наваристых супов для ЖКТ

Супы на концентрированном мясном или рыбном бульоне могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Пациентам, страдающим заболеваниями ЖКТ, такими как панкреатит и гастрит, лучше отказаться от борща, харчо и солянки. Насыщенный жирный бульон в этих супах может спровоцировать обострение недомогания, выражающееся в боли и жжении в подложечной области, пишет «Газета.Ru».
При этом мясные бульоны могут быть полезны ослабевшим людям, которым тяжело жевать, отметила Кашух. Одна порция наваристого супа содержит норму калорий и питательных веществ.
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