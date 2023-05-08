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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о вреде наваристых супов для ЖКТ

Общество
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о вреде наваристых супов для ЖКТ

Супы на концентрированном мясном или рыбном бульоне могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Пациентам, страдающим заболеваниями ЖКТ, такими как панкреатит и гастрит, лучше отказаться от борща, харчо и солянки. Насыщенный жирный бульон в этих супах может спровоцировать обострение недомогания, выражающееся в боли и жжении в подложечной области, пишет «Газета.Ru».

При этом мясные бульоны могут быть полезны ослабевшим людям, которым тяжело жевать, отметила Кашух. Одна порция наваристого супа содержит норму калорий и питательных веществ.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Сычева рассказал о самой вредной части куриной тушки. Как пишет РИАМО, кожа птицы содержит много насыщенных жиров.
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