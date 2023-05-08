Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о вреде наваристых супов для ЖКТ

Пациентам, страдающим заболеваниями ЖКТ, такими как панкреатит и гастрит, лучше отказаться от борща, харчо и солянки. Насыщенный жирный бульон в этих супах может спровоцировать обострение недомогания, выражающееся в боли и жжении в подложечной области, пишет «Газета.Ru».