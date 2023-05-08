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Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти

Происшествия
Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области граждан увеличилось до пяти. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он заявил 8 мая, в понедельник. У каждого пострадавшего колотые ранения легкой степени тяжести, добавил глава региона. Два человека отказались от госпитализации, троих доставили в центральное районное медицинское учреждение, указал Гладков.

«Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение», — подчеркнул он.

Прежде сообщалось, что в Турции назвали спецоперацию на украинской земле вооруженным конфликтом России и Запада. Подробности передает «Ридус».
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