Безработный рецидивист на протяжении месяца насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы в Лесозаводске

В Приморском крае безработный рецидивист Александр месяц насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. В настоящий момент мужчина задержан.
Установлено, что ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством 38-летний россиянин жил с 39-летней женщиной, работавшей уборщицей, в Лесозаводске. Когда возлюбленная уходила на работу, Александр оставался наедине с ее пятилетней дочкой.
По данным Telegram-канала SHOT, в середине марта рецидивист в первый раз отвез ребенка в гостиницу в 30 километрах от города. Там он совершил насильственные действия сексуального характера. Подобные «поездки» повторялись. Девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины месяц, до середины апреля, пока она наконец не рассказала обо всем матери.
Женщина обратилась в органы. Злоумышленника задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело, по которому жителю Лесозаводска грозит до 20 лет колонии.
Ранее стало известно о том, что пассажир рейса Дубай — Москва домогался ребенка во время полета и пытался увести его в туалет. В данный момент злоумышленника ищут сотрудники полиции.