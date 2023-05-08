Безработный рецидивист на протяжении месяца насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы в Лесозаводске

По данным Telegram-канала SHOT, в середине марта рецидивист в первый раз отвез ребенка в гостиницу в 30 километрах от города. Там он совершил насильственные действия сексуального характера. Подобные «поездки» повторялись. Девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины месяц, до середины апреля, пока она наконец не рассказала обо всем матери.