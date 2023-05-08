Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Компания Universal Pictures выложила в Сеть новый трейлер картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Шоу-бизнес
Компания Universal Pictures выложила в Сеть новый трейлер картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Американская компания Universal Pictures выложила в сеть новый трейлер ленты от культового режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Universal. Ожидаемо, что картина с таким названием рассказывает историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, образ которого на экране воплотил ирландский актер Киллиан Мерфи.

Актерский состав на фильме подобрался поистине звездный — другие роли исполнят такие голливудские знаменитости как Роберт Дауни — младший, Джош Хартнетт, Гари Олдман, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Кеннет Брана.

Лента выйдет в мировой прокат 19 июля. В России его, возможно, покажут при помощи параллельного импорта, как ранее демонстрировали сиквел «Аватара».

В российском прокате по-прежнему лидирует космическая история от режиссера Клима Шипенко «Вызов». Так, только зрители Ханты-Мансийского автономного округа отдали кинотеатрам шесть миллионов рублей за просмотр этого фильма, пишет портал URA.RU.
Роберт Оппенгеймер universal pictures трейлер кристофер нолан
Военкоры ФАН