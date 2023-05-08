Компания Universal Pictures выложила в Сеть новый трейлер картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

В российском прокате по-прежнему лидирует космическая история от режиссера Клима Шипенко «Вызов». Так, только зрители Ханты-Мансийского автономного округа отдали кинотеатрам шесть миллионов рублей за просмотр этого фильма, пишет портал URA.RU.