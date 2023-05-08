«Наша страна получила новых героев»: Пригожин возложил цветы к памятнику погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 8 мая возложил цветы к памятнику погибшим в зоне СВО бойцам формирования под Екатеринбургом. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба предпринимателя.
По словам Пригожина, на этом кладбище захоронены те, кто родился в Екатеринбурге или уходил отсюда на фронт.
«Мы привыкли к памятникам Великой Отечественной войны, к братским могилам солдат. Сейчас мы должны понимать, что наша страна получила новых героев и новую ветвь нашей истории. И поэтому это памятник тех, кто погиб на новой войне нового витка нашей великой истории. Помните о них», — призвал предприниматель.
Основатель ЧВК «Вагнер» уверен, что братские могилы тоже появятся. Каждый из этих парней поступил храбро и погиб героем. Тот, кто отдает свою жизнь за Родину, всегда герой на войне, отметил он.
«Один идет под пули лицом к лицу, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп. Поэтому спасибо и вечная память», — заявил предприниматель.
Ранее сообщалось, что «лицом» специальной военной операции на Украине является боец ЧВК «Вагнер». К такому выводу пришел основатель формирования Евгений Пригожин.