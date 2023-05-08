Кардиолога берлинской клиники Charite задержали по подозрению в убийстве пациентов высокими дозами успокоительных

Немецкие правоохранители задержали кардиолога всемирно известной клиники Charite. Мужчину подозревают в убийстве двух пациентов, сообщает генпрокуратура Берлина.
По мнению немецких правоохранителей, медик убивал своих пациентов высокими дозами успокоительных. Кардиолога подозревают в двух подобных инцидентах, информирует генпрокуратура.
Ранее житель города Келоуна в Канаде подал иск в отношении медучреждения в связи с деформацией полового органа во время операции. Также пациент выразил свое недовольство присутствием в кабинете медсестры в ходе хирургического вмешательства.