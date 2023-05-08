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Мошенник представился замминистра Минобрнауки РФ и украл у 61-летнего преподавателя МЭИ 2 млн рублей в Москве

Происшествия
Мошенник представился замминистра Минобрнауки РФ и украл у 61-летнего преподавателя МЭИ 2 млн рублей в Москве

Доценту Московского энергетического института позвонили после лекции и попросили перевести все накопления на «безопасный счет».

По данным Telegram-канала SHOT, мошенник обманул 61-летнего преподавателя московского вуза. Во время занятий к педагогу подошел его коллега и сообщил, что скоро с доцентом свяжутся из министерства образования. Преподавателю позвонил неизвестный и представился чиновником. Он настоятельно рекомендовал перевести деньги на «безопасный счет», чтобы их не украли злоумышленники. Мужчина поддался на уговоры и перевел все накопленные средства, как попросили мошенники, своему коллеге по указанным реквизитам.

Карта заблокировалась сразу после зачисления на нее 2 млн рублей. Поиском мошенников и денег занимается полиция. Неизвестно, является ли коллега потерпевшего сообщником, или он тоже стал жертвой злоумышленников.

Ранее мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и уговорил 66-летнюю петербурженку отдать ему 6,7 млн рублей. Отмечается, что злоумышленник на протяжении нескольких месяцев отправлял украденные деньги на Украину.
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