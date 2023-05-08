Мошенник представился замминистра Минобрнауки РФ и украл у 61-летнего преподавателя МЭИ 2 млн рублей в Москве

По данным Telegram-канала SHOT, мошенник обманул 61-летнего преподавателя московского вуза. Во время занятий к педагогу подошел его коллега и сообщил, что скоро с доцентом свяжутся из министерства образования. Преподавателю позвонил неизвестный и представился чиновником. Он настоятельно рекомендовал перевести деньги на «безопасный счет», чтобы их не украли злоумышленники. Мужчина поддался на уговоры и перевел все накопленные средства, как попросили мошенники, своему коллеге по указанным реквизитам.