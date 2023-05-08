Мэр Москвы Сергей Собянин: в столичном метро впервые будет транслироваться парад Победы на Красной площади

Также торжественное мероприятие будет показано на экранах в наземном городском транспорте, добавил градоначальник. Кроме того, участники проекта «Музыка в метро» подготовили к празднованию 9 Мая специальную программу — песни военных лет, в том числе «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие композиции.