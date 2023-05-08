Мэр Москвы Сергей Собянин: в столичном метро впервые будет транслироваться парад Победы на Красной площади

Парад Победы, традиционно проходящий 9 мая на Красной площади, впервые будет транслироваться в вагонах и переходах между станциями столичного метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Также торжественное мероприятие будет показано на экранах в наземном городском транспорте, добавил градоначальник. Кроме того, участники проекта «Музыка в метро» подготовили к празднованию 9 Мая специальную программу — песни военных лет, в том числе «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие композиции.
Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны пассажиры столичной подземки смогут на станциях «Маяковская» и «Курская». Здесь установлены «Стены памяти», где нанесены имена работников транспорта, которые отдали жизнь за победу над гитлеровской Германией.