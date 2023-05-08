МЧС сообщило об устранении угрозы населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области

Угроза населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области ликвидирована. Соответствующей информацией поделились в МЧС России.
Об этом стало известно в понедельник, 8 мая. Сотрудникам спасательных служб удалось отстоять от возгорания более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах, указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение отменить парад Победы и праздничный салют на 9 Мая. Соответствующая инициатива связана с гибелью людей во время лесных пожаров, отметил он в своем Telegram-канале. Подробности передает «ФедералПресс».