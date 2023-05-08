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Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников на территории новых регионов России

Армия
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников на территории новых регионов России

Средствами противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны России.

БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Нововодяно и Кременная в ЛНР, а также Кирилловка, Петровское и Егоровка в ДНР. Кроме того, российские системы ПВО уничтожили беспилотники в Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала специальной военной операцией, силы ВС РФ уничтожили 4042 украинских дрона.

Ранее над акваторией Черного моря были сбиты 22 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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