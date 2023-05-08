Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников на территории новых регионов России

БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Нововодяно и Кременная в ЛНР, а также Кирилловка, Петровское и Егоровка в ДНР. Кроме того, российские системы ПВО уничтожили беспилотники в Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала специальной военной операцией, силы ВС РФ уничтожили 4042 украинских дрона.