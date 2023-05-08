Неразорвавшийся снаряд вынесли из детского сада в Теткино Курской области

Группа разминирования вынесла из детского сада в Теткино Курской области неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Глава в личном Telegram-канал поделился подробностями вчерашнего обстрела населенного пункта со стороны ВСУ. Он отметил, что дошкольное учреждение стало «излюбленной целью украинских неонацистов», как и другие объекты на границе. Старовойт подчеркнул, что попавший под обстрел детский сад уже год как не работает.
Ранее под удар попал Глушковский район Курской области. По информации губернатора, по населенным пунктам выпустили десять снарядов.