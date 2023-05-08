Неразорвавшийся снаряд вынесли из детского сада в Теткино Курской области

Глава в личном Telegram-канал поделился подробностями вчерашнего обстрела населенного пункта со стороны ВСУ. Он отметил, что дошкольное учреждение стало «излюбленной целью украинских неонацистов», как и другие объекты на границе. Старовойт подчеркнул, что попавший под обстрел детский сад уже год как не работает.