Лесные пожары на западе Канады могут привести к эвакуации 30 тысяч человек из опасной зоны

Канадские власти обратились к 30 тысячам жителей провинции Альберта, находящейся на западе страны, с призывом покинуть родные земли из-за сильных лесных пожаров.
Накануне спасатели зафиксировали более 100 очагов возгораний в регионе. На провинцию Альберта приходится более 20 пожаров, распространение которых на данный момент не получается взять под контроль. Премьер провинции Даниэль Смит 6 мая ввела режим чрезвычайной ситуации.
В то же время ливневые дожди позволили пожарным попасть в южные районы провинции, ранее не доступные из-за огня. Но на севере Альберты положение остается очень тяжелым. Экстренные службы затрудняются подсчитать урон от стихийного бедствия.
В России природные пожары охватили Курганскую область. Там сгорели более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений. При этом спасатели смогли осуществить меры, чтобы пламя не зашло на еще почти тысячу жилищ.