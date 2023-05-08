Форвард «Зенита» Иван Сергеев призвал не останавливаться на достигнутом чемпионстве и не терять веру в себя

Вчера, в воскресенье 7 апреля, в Петербурге «Зенит» вырвал волевую победу у московского «Спартака» со счетом 3:2 и досрочно защитил чемпионский титул. Автором «золотого» гола стал Сергеев. Команда Сергея Семака, набрав 64 очка в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), стала недосягаема для преследователей за четыре тура до окончания турнира.