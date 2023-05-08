Форвард «Зенита» Иван Сергеев призвал не останавливаться на достигнутом чемпионстве и не терять веру в себя

Форвард петербургского ФК «Зенит» Иван Сергеев заявил, что считает важными свои достижения в мире футбола. Вдобавок он призвал не останавливаться на достигнутом чемпионстве и не терять веру в себя, передает РИА Новости.
«Никогда нельзя останавливаться, можно добиться всего, начиная с самых низших лиг. Главное — не терять веру в себя», — сказал 27-летний футболист.
Вчера, в воскресенье 7 апреля, в Петербурге «Зенит» вырвал волевую победу у московского «Спартака» со счетом 3:2 и досрочно защитил чемпионский титул. Автором «золотого» гола стал Сергеев. Команда Сергея Семака, набрав 64 очка в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), стала недосягаема для преследователей за четыре тура до окончания турнира.
«Зенит» под руководством Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу, передает «Национальная служба новостей».