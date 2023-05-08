Коррупционеры в России чаще всего попадаются на взятках меньше десяти тысяч рублей

Согласно статистике, по статье о мелком взяточничестве в прошлом году осудили 2479 человек, четверых из них оправдали. Отмечается, что 40 взяточников отправились в колонию меньше чем на год, 43 — получили условные сроки, а основная часть выплатила штрафы.