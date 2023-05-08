Коррупционеры в России чаще всего попадаются на взятках меньше десяти тысяч рублей

Почти 2500 человек осудили за мелкое взяточничество в 2022 году, приводит данные Судебный департамент при Верховном суде РФ.
Согласно статистике, по статье о мелком взяточничестве в прошлом году осудили 2479 человек, четверых из них оправдали. Отмечается, что 40 взяточников отправились в колонию меньше чем на год, 43 — получили условные сроки, а основная часть выплатила штрафы.
За крупные суммы «вознаграждений» суд вынес приговор 1367 коррупционерам, оправдал 23 человека. В колонию на срок от трех до восьми лет отправили 582 осужденных, 500 получили условные сроки, штрафы выплатили 268 человек.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил о 4500 исках в судах о возмещении ущерба от коррупции на сумму 300 млрд рублей за 2022 год. Отмечается, что в государственную казну поступило имущество стоимостью 90 млрд рублей.