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Президент РФ Владимир Путин напомнил о вкладе народа Киргизии в победу над фашизмом

Политика
Президент РФ Владимир Путин напомнил о вкладе народа Киргизии в победу над фашизмом

Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым напомнил о большом вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.

Он также отметил, что отношения двух стран переживают подъем. Путин выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество России и Киргизии будет набирать обороты.

«Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что недопущение искажения исторической правды о Великой Отечественной войне является нравственным долгом россиян. Также он подчеркнул недопустимость оправдания нацистов и их пособников.
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