Президент РФ Владимир Путин напомнил о вкладе народа Киргизии в победу над фашизмом

Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым напомнил о большом вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.
Он также отметил, что отношения двух стран переживают подъем. Путин выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество России и Киргизии будет набирать обороты.
«Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время», — отметил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что недопущение искажения исторической правды о Великой Отечественной войне является нравственным долгом россиян. Также он подчеркнул недопустимость оправдания нацистов и их пособников.