Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в московском параде Победы

Российский президент Владимир Путин пригласил таджикского лидера на мероприятие по случаю празднования 9 Мая. Во время телефонного разговора главы стран поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы. Кроме того, во время беседы была поднята тема укрепления сотрудничества между Россией и Таджикистаном по всем направлениям. При этом оба президента продемонстрировали готовность к развитию партнерских отношений.