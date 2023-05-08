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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в московском параде Победы

Общество
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в московском параде Победы

В московском параде Победы 9 мая примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Сообщается также, что Рахмон уже вылетел в Россию. Завтра он примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Российский президент Владимир Путин пригласил таджикского лидера на мероприятие по случаю празднования 9 Мая. Во время телефонного разговора главы стран поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы. Кроме того, во время беседы была поднята тема укрепления сотрудничества между Россией и Таджикистаном по всем направлениям. При этом оба президента продемонстрировали готовность к развитию партнерских отношений.
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