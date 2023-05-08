Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил об изменениях в праздновании 9 Мая из-за последствий пожаров

Власти Курганской области изменили программу праздничных мероприятий на 9 Мая из-за последствий природных пожаров. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков в личном Telegram-канале.
Глава области отметил, что из-за возгораний погибли люди. Пожар привел и к порче имущества россиян. Шумков написал, что мероприятия проведут в усеченном формате.
«Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — обратился к жителям области губернатор.
Курганская область столкнулась с масштабными пожарами. По данным экстренных служб, сгорели более 300 жилых домой и почти четыре тысячи строений.