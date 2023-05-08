За Победу! Топ-5 торжественных мероприятий 9 мая от агрегатора событий ЯRUS

Праздничная символика, шествие «Бессмертного полка», лозунги: торжества в честь Дня Победы начнутся с самого утра по всей России. О самых интересных мероприятиях 9 мая расскажет команда агрегатора событий ЯRUS.
День Победы знаменует начало праздничных событий в различных городах России: в Москве пройдет гала-концерт III Всероссийского патриотического фестиваля. Мероприятие соберет самых ярких участников, которые представят вокальные, хореографические и инструментальные номера. Завершится программа церемонией награждения.
В это время в Санкт-Петербурге по Дворцовой проедут порядка ста единиц боевой техники, среди которых бронетранспортеры, бронированные автомобили, машины спецтехники, легендарный танк Т-34. Все желающие могут наблюдать вертолеты и военные самолеты в небе. Сверхзвуковые бомбардировщики, истребители и перехватчики — тоже участники военного парада.
Подводная лодка С-189 также удивит петербуржцев: посетители военно-исторического музея окажутся в грандиозном плавучем судне, где узнают о быте подводников, услышат истории о боевых походах и познакомятся с устройством дизель-электрических торпедных подводных лодок.
Особое значение в этом году имеет 80-летие прорыва блокады Ленинграда и 80-летие победы в Сталинградской битве: этой знаменательной дате и посвящен праздничный концерт в Омске «Поклонимся великим тем годам». Композиции времен Великой Отечественной войны о весне и победе, а также песни современных авторов станут изюминкой концертной программы в честь Великой Победы россиян над фашизмом.
Жители Краснодара смогут окунуться в атмосферу тяжелого времени, в котором жили наши предки: театр Драмы им. Горького покажет представление Мартышка - о дне освобождения Кубани от вражеских захватчиков. Главный герой Мартын Хребто совершил настоящий подвиг: в составе диверсионной группы он выполнил судьбоносный выстрел с расстояния двух километров, уничтожив аэродром противника.
Пользователи российской социальной сети ЯRUS присоединятся к праздничному онлайн-событию «Бессмертный полк». Аудитория соцсети публикует фото своих бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек с хэштегом #нашБессмертныйполк и рассказывает истории из семейного архива: о героизме, отваге и силе духа наших предков в период Великой Отечественной Войны.