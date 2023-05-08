За Победу! Топ-5 торжественных мероприятий 9 мая от агрегатора событий ЯRUS

Особое значение в этом году имеет 80-летие прорыва блокады Ленинграда и 80-летие победы в Сталинградской битве: этой знаменательной дате и посвящен праздничный концерт в Омске «Поклонимся великим тем годам». Композиции времен Великой Отечественной войны о весне и победе, а также песни современных авторов станут изюминкой концертной программы в честь Великой Победы россиян над фашизмом.