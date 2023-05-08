Министр юстиции Турции сообщил о задержании нападавших на автобус оппозиционера Имамоглу

На это решение в том числе повлияли проблемы стамбульского градоначальника с законом: в декабре 2022 года он был признан виновным по делу об оскорблении членов Высшей избирательной комиссии и приговорен к 2 годам и 7 месяцам тюремного заключения. Кроме того, суд запретил Имамоглу осуществлять политическую деятельность в течение пяти лет. При этом пока запрет в силу не вступил — мэра ожидает рассмотрение нескольких апелляций, а до тех пор, пока по делу не будет вынесен окончательный вердикт, он имеет право баллотироваться и участвовать в выборах.