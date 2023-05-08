Министр юстиции Турции сообщил о задержании нападавших на автобус оппозиционера Имамоглу

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг прокомментировал нападение на автобус мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которое произошло в провинции Эрзурум накануне.
Группа неизвестных забросала камнями автобус оппозиционного политика, который приехал 7 мая в турецкий восточный регион в рамках кампании в преддверии всеобщих выборов. По словам самого Имамоглу, в результате атаки получили ранения порядка 15 его сторонников. Мэр Стамбула заявил о намерениях подать жалобы на губернатора региона и местные силы безопасности, которые не предотвратили нападение.
Министр юстиции республики Боздаг в понедельник выразил соболезнования в связи с инцидентом. Глава ведомства, который будет принимать участие в парламентских выборах от правящей «Партии справедливости и развития», заявил, что власти выступают за честную и «демократичную» конкуренцию.
«В отношении лиц, ответственных за инцидент, были приняты решения о задержании. Закон будет действовать, судебная власть примет решение в рамках закона. Сейчас они находятся под стражей», — сообщил Боздаг.
При этом глава минюста раскритиковал Имамоглу за резкие высказывания в адрес властей Эрзурума. Боздаг подчеркнул, что считает неправильными попытки стамбульского мэра унизить губернатора провинции. По мнению министра, поведение оппозиционера дает гражданам представление о том, как будут вести себя сторонники Имамоглу, если власть в стране перейдет в их руки.
Выборы в Турции намечены на 14 мая. Гражданам предстоит проголосовать за кандидатов на пост главы государства, а также определить, как распределятся места в парламенте.
Мэр Стамбула Имамоглу считался одним из возможных соперников действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за президентский пост. Однако оппозиция, проголосовавшая за единого кандидата, предпочла выдвинуть однопартийца Имамоглу — председателя «Республиканской народной партии» Кемаля Кылычдароглу.
На это решение в том числе повлияли проблемы стамбульского градоначальника с законом: в декабре 2022 года он был признан виновным по делу об оскорблении членов Высшей избирательной комиссии и приговорен к 2 годам и 7 месяцам тюремного заключения. Кроме того, суд запретил Имамоглу осуществлять политическую деятельность в течение пяти лет. При этом пока запрет в силу не вступил — мэра ожидает рассмотрение нескольких апелляций, а до тех пор, пока по делу не будет вынесен окончательный вердикт, он имеет право баллотироваться и участвовать в выборах.