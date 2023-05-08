Генпрокурор РФ Краснов возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии в Подмосковье

Памятник находится на рубеже деревень Падиково и Аносино Истринского района Московской области, где погибли бойцы указанного подразделения в годы Великой Отечественной войны. Монумент был сооружен в 2020 году — в юбилейную 75-ю годовщину Великой Победы. Инициатором установки мемориала воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии был генеральный прокурор России Игорь Краснов. Теперь глава надзорного ведомства регулярно посещает памятное место в преддверии празднования 9 Мая.